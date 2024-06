Bitcoin in Aufruhr: Verschiebungen, Einkäufe und Mega Gewinne

Der Bitcoin-Markt brodelt vor Spannung und Ungewissheit. Täglich prasseln neue Nachrichten auf die Anleger ein, von euphorischen Prognosen bis hin zu düsteren Warnungen, was den FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) in der Szene weiter anheizt. Aktuell kämpft der Bitcoin-Kurs, nachdem er die 66.000-Dollar-Marke durchbrochen hat, um den nächsten Support bei 60.000 Dollar. Einige Analysten, darunter Dr. Profit, erwarten einen weiteren Einbruch bis Mitte Juli.

ETF's mit Abflüssen

Bitcoin ETFs verzeichneten am 20. Juni Abflüsse in Höhe von 140 Millionen Dollar. Dies markiert den fünften Tag in Folge mit Nettoabflüssen bei diesen Krypto-Produkten. Besonders betroffen war Grayscale's Bitcoin ETF (GBTC), der Abflüsse von 53 Millionen Dollar meldete. Auch Fidelity's Bitcoin ETF (FBTC) und Bitwise's Bitcoin ETF (BITB) verzeichneten erhebliche Abflüsse von 51 Millionen bzw. 32 Millionen Dollar.

Bitcoin ETF Flow, Quelle: https://farside.co.uk

Insgesamt meldeten die Bitcoin ETFs gestern folgende Abflüsse:

Grayscale's GBTC: 53,1 Millionen Dollar

Fidelity's FBTC: 51,1 Millionen Dollar

Bitwise's BITB: 31,5 Millionen Dollar

Invesco und Galaxy Digital's BTCO: 2 Millionen Dollar

VanEck's HODL: 3,7 Millionen Dollar

Einziger Lichtblick war BlackRock's Bitcoin ETF (IBIT), der als einziger Zuflüsse verzeichnete - rund 1,5 Million Dollar. Laut den jüngsten Berichten von Farside liegen die gesamten Nettovermögen in Bitcoin ETFs bei 56,4 Milliarden Dollar. Seit ihrem Start im Januar haben die 11 Spot-Bitcoin-Fonds insgesamt Nettozuflüsse von 14,67 Milliarden Dollar verbucht.

Bitcoin Investor nimmt Gewinne mit

Ein Bitcoin-Wal hat durch gezielte Handelsgeschäfte erhebliche Gewinne erzielt. Im letzten Jahr führte dieser Wal zwei bedeutende Transaktionen durch, die zusammen über 30 Millionen Dollar Gewinn einbrachten und die Effektivität strategischer Marktzüge unter Beweis stellen.

In der ersten Transaktion, die zwischen dem 9. August und dem 2. November 2023 stattfand, kaufte der Wal 718 Bitcoins zu einem durchschnittlichen Preis von 29.385 Dollar. Der Verkauf dieser Bitcoins erfolgte zwischen dem 15. und 18. Dezember 2023 zu einem durchschnittlichen Preis von 41.953 Dollar. Diese Transaktion führte zu einem Gewinn von 9 Millionen Dollar, was einer Rendite von 43 % entspricht.

Welche weiteren Schritte unternahm der Wal?

In einer weiteren bedeutenden Transaktion erwarb der Wal zwischen dem 7. Februar und dem 13. Mai 2024 insgesamt 1.181 Bitcoins zu einem durchschnittlichen Preis von 48.822 Dollar. Der Verkauf dieser Bitcoins fand zwischen dem 27. Mai und dem 20. Juni 2024 zu einem durchschnittlichen Preis von 66.792 Dollar statt, was einen Gewinn von 21,2 Millionen Dollar und eine Rendite von 37 % ergab. Kürzlich hat der Wal 660 Bitcoins im Wert von etwa 42,85 Millionen Dollar auf Binance eingezahlt, was auf mögliche bevorstehende Verkäufe und Marktbewegungen hinweist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.