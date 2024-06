FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt etwas erholte Stahlwerte sind am Freitagmorgen wieder unter Druck geraten. Papiere von Salzgitter näherten sich wieder ihrem jüngsten Tief seit 2020 und Thyssenkrupp gaben ihre Vortagesgewinne mit minus 2 Prozent wieder ab. Einzig ArcelorMittal behaupteten sich relativ gut.

Die Luxemburger sind auch der Brachenfavorit des Analysten Alain Gabriel von Morgan Stanley. Bei den deutschen Unternehmen kappte er indes seine Kursziele und bleibt an der Seitenlinie oder wie bei Salzgitter sogar auf "Underweight". Die Preise in Europa mögen zwar ihren Boden gefunden haben, so Gabriel. Es fehle den Kunden aber am Willen, die Läger wieder zu füllen. Zudem belasteten niedrige Importpreise./ag/jha/

DE0006766504, DE0006202005, DE0007500001, LU1598757687