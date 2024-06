Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland und den USA sind in den vergangenen Tagen gefallen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.In Deutschland und den USA sei es eine Mixtur aus schwächeren Konjunkturdaten und politischen Verwerfungen in Frankreich gewesen, die die Rendite der Bunds auf 2,42% und die der T-Notes auf 4,26% habe sinken lassen. Die Auflösung des französischen Parlaments und die Aussicht auf rechtspopulistische Kräfte, die von der eingeschlagenen Austeritätspolitik abweichen könnten, hätten zu Marktverwerfungen geführt. Investoren seien aus französischen langfristigen Staatsanleihen geflohen und hätten verstärkt in Bunds investiert, was deren Renditen weiter gedrückt habe. ...

