Ein heißes Übernahmegerücht treibt die Aktie des Wirkstoffherstellers Evotec auch am Freitag weiter an. Sie klettert ungebremst an die MDAX-Spitze. Noch am vergangenen Montag notierte die Aktie bei einem Tiefststand von 7,215 Euro. Über das Jahr 2024 hinweg verlor die Aktie zwei Drittel ihres Wertes, was den jüngsten Anstieg besonders hervorhebt. Der hetzige Anstieg ist auf Spekulationen über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...