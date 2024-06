DAX schwächelt vor Verfallstermin. Nächste Gewinnwarnung.

Heute ist Hexensabbat. Die Investoren zeigen sich allerdings im Vorfeld des großen Verfalltermins an den Terminbörsen zurückhaltend. Dabei gab der DAX® zum Handelsstart leicht nach. Die Nachrichtenlage ist relativ mau. Allerdings wartete heute erneut ein Konzern mit einer Gewinnwarnung auf.

Unternehmen im Fokus

Aixtron markierte ein neues 52-Wochentief. Die Deutsche Bank plant die Schließung mehrerer Filialen. Evotec wurde weiter von Übernahmespekulationen beflügelt. SAF Holland klopfte im frühen Handel an das Aprilhoch. Rheinmetall profitierte von einem Großauftrag der Bundesregierung. Varta korrigierte die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten. Die Aktie brach daraufhin weiter ein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.296/18.500/18.641/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.170 Punkte

Der DAX® startete heute mit leichten Verlusten in den Handelstag. Ein erneuter Test der Unterstützung bei 18.170 Punkten könnte also bevorstehen. Kippt der Index unter dieses Level rückt der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die Unterstützung bei 17.975 Punkten in den Fokus. Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell als neutral zu bewerten. Mit einem Sprung über die Marke von 18.296 Punkten besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung 18.500 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2024 - 21.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2019 - 21.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 101,04* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,60** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 112,63*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,05 14.606,331484 16.432,12292 5 Open End DAX® HC3TKM 7,93 16.431,935377 17.345,550984 10 Open End DAX® HC01HJ 8,85 17.040,470008 17.648,814787 15 Open End DAX® HD1KCR 5,34 17.527,297712 17.891,865504 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,23 21.905,746367 20.080,997695 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,42 20.080,142475 19.166,495992 -10 Open End DAX® HD48C2 6,10 19.167,340528 18.711,157823 -20 Open End DAX® HD5EHY 8,13 18.984,780139 18.620,27236 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 09:30 Uhr

