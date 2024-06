Jedenfalls im Juni. In ihrer Vorab-Prognose zum laufenden Monat nannte S&P Global soeben einen Einkaufsmanagerindex in Höhe von 50,6 Punkten, nach 52,4 im Mai. Die Sub-Indizes von Industrie und Dienstleistern belegen: Die Urteile ihrer jeweiligen Einkaufsmanager haben gegenüber dem Vormonat Mai deutlich abgenommen. Bei den Verarbeitern um 2 auf 43,4 Punkte, bei den Services um 0,7 auf 53,5 Zähler. Offenkundig wird es noch zäher als gedacht in Sachen konjunkturelle Erholung!



