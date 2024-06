Seit mehr als einem Jahr ist der ETF von Dr. Gerd Kommer bereits am Markt. So hat sich der Experte mit seinem Fonds gegenüber MSCI World & Co. geschlagen, nachdem es zu Anfang einige Kritik gegeben hatte. Lohnt sich jetzt ein Investment für passive Investoren? Zu teuer, ein ESG-Filter und ein Cap von Aktien bei ein Prozent waren alles Kritikpunkte, die vor einem Jahr beim damals neu aufgelegten Gerd Kommer ETF aufkamen. Inzwischen ist das Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...