Njord Partners, der Special Situations Investment Manager, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Verkauf von SolidAl Condutores Eléctricos, S.A. ("SolidAl" oder das "Unternehmen"), ein führender portugiesischen Hersteller von Stromkabeln und Lieferant integrierter Lösungen für die Energieübertragung und den Vertrieb, an NKT, eines der weltweit führenden Stromkabelunternehmen, vereinbart hat.

SolidAl verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Stromkabeln für Projekte in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen, das in Esposende (Portugal) ansässig ist, beschäftigt 430 Mitarbeiter und konzentriert sich auf europäische Märkte, hauptsächlich in Frankreich, Spanien, Portugal, Irland und dem Vereinigten Königreich.

Njord Partners investierte erst im Jahr 2015 in SolidAl, als das Unternehmen vor dem Hintergrund einer komplexen und kurzfristigen Schuldenstruktur eine Finanzierungslösung benötigte, um Betriebskapital bereitzustellen und die Kapazität der wichtigsten Produktionsanlage des Unternehmens in Esposende in Nordportugal zu erhöhen. Njord Partners hat eine Lösung geschaffen, die sowohl das Problem der kurzfristigen Natur der Schulden des Unternehmens als auch seiner komplexen Kapitalstruktur lösen und den Betriebskapitalbedarf von SolidAl decken konnte.

Njord Partners wurde 2018 Mehrheitsaktionär und unter seiner Leitung wurde ein neues und äußerst erfahrenes Führungs- und Beratungsteam eingeführt, um die Fähigkeiten im gesamten Unternehmen zu stärken, was zu einer vollständigen finanziellen Umstrukturierung und einem operativen Turnaround führte und dieser Erfolg im Jahr 2020 bei der Turnaround Management Association (TMA) in Form des International Company Turnaround of the Year Anerkennung fand und sich seit 2018 im ertragreichen Wachstum von SolidAl widerspiegelt.

Seit der ersten Investition von Njord Partners hat SolidAl ein besonders starkes Wachstum erlebt, in dieser Zeit seine Umsatzerlöse und das EBITDA mehr als verdoppelt und im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 150 Millionen und ein EBITDA von ca. 20 Millionen erwirtschaftet. NKT hat SolidAl für einen Gesamtunternehmenswert von 192 Millionen Euro, ein 9,4-Faches des EV/EBITDA, übernommen.

Arvid Trolle, Mitbegründer von Njord Partners, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Wir sind stolz darauf, SolidAl während seiner Turnaround-Phase unterstützt zu haben. Der bedeutende Fortschritt des Unternehmens ist ein Beweis für Francois Moufflet und sein Führungsteam, die die Transformation des Unternehmens vorangetrieben haben und in Anerkennung für ihre Bemühungen als Company Turnaround of the Year gewürdigt wurden. NKT ist der beste Partner, um die Reise von SolidAl fortzusetzen, und wir freuen uns auf seinen anhaltenden Erfolg."

Francois Moufflet, CEO von SolidAl, ergänzte: "Unsere Partnerschaft mit dem Njord-Team ist ein großartiger Erfolg. Unser gemeinsames Engagement für die Transformation des Unternehmens hat SolidAl in die Lage versetzt, seine Position in ganz Europa zu stärken. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit dem NKT-Team und eine neue Wachstumsphase für SolidAl."

Njord Partners wurde bei der Transaktion von Lazard (M&A), Barou Advisers (M&A), Macfarlanes (Legal) und Uría Menéndez (Legal Portugal) beraten.

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

