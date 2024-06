Die Aktie von Apple (NASDAQ:AAPL) erfährt durch strategische Schritte, darunter eine vielversprechende Zusammenarbeit im "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-Sektor sowie innovative Technologien in ihrem Produktportfolio, eine beachtenswerte Aufwertung. Ein weltweit agierendes Finanzdienstleistungsunternehmen prognostiziert, dass die kürzlich verkündete Kooperation von Apple Pay und Affirm Holdings eine Zusatzchance im BNPL-Bereich darstellen könnte, die eine Umsatzsteigerung von bis zu 12 Milliarden Dollar bedeutet, ein Wachstum von 35 Prozent im Vergleich zu den Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025. Diese ermutigende Analyse hat zu einem merklichen Anstieg des Aktienkurses geführt, der das große Potential des Deals widerspiegelt. Angesichts der erwarteten Zahlungsabwicklungen über Apple Pay, könnten sich daraus bedeutende Umsätze durch eine Umwandlung bestehender Zahlungsvolumina von etwa 265 Milliarden Dollar in den USA entwickeln.

Neue Technologie wertet Produktportfolio auf

Während Investoren die Frage diskutieren, ob die Nutzung von Optionsstrategien im Hinblick auf Apple als Investition sinnvoll ist, führte Apple auf seiner jüngsten Entwicklerkonferenz eine neue KI-Technologie ein, die in ihre iPhones und andere Geräte integriert wird. Nach einem kurzen Verkaufskampf vor allem auf dem chinesischen Markt scheint diese technologische Erweiterung Potenzial für zukünftigen Vertriebserfolg mit sich zu bringen. Analysten empfehlen für Investoren interessante Optionen wie "Covered 1x2 Call Spreads", um während des historisch starken Monats Juli Gain-Chancen zu steigern und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen. Apple, das auch gerade ein neues AI-Initiative bekannt gegeben hat, steht vor der Herausforderung, dieses "AI für alle" greifbar zu machen und somit den Produktenzyklus erfolgreich voranzutreiben.

