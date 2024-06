3 Coins, die während der Bitcoin-Korrektur explodieren können

Egal wie bullish die Prognosen der meisten Analysten ausfallen, der Bitcoin-Kurs will nicht steigen. Inzwischen ist der Kurs sogar unter die psychologisch wertvolle 65.000 Dollar Marke gefallen und zieht auch die meisten Altcoins mit nach unten, die in den letzten Wochen teilweise um 50 % und mehr gefallen sind. Einige vermuten, dass es noch weiter bergab gehen kann, bevor es im Juli langsam wieder bergauf gehen soll. Aber auch schon während der aktuellen Phase leiden natürlich nicht alle Coins. Vor allem neue Kryptowährungen können ihren Wert am Anfang schnell vervielfachen und extrem hohe Gewinne einbringen, unabhängig von der Stimmung am Markt. Bei den folgenden 3 Coins deutet derzeit alles auf eine baldige Kursexplosion hin.

PlayDoge ($PLAY)

PlayDoge kombiniert Elemente aus der Gaming-Welt und den Meme Coins, indem die Entwickler nicht nur einen weiteren Token mit dem Hunde-Thema auf den Markt bringen, sondern auch an einem Spiel arbeiten, das nostalgische Gefühle der 90er Jahre weckt. In diesem Spiel wird DOGE in ein digitales Haustier im Stil eines Tamagotchis verwandelt. Spieler, die ihr DOGE-Tamagotchi pflegen und Abenteuer mit ihm erleben, können dadurch $PLAY-Token verdienen. Dieses Konzept findet bei Investoren großen Anklang, denn innerhalb kurzer Zeit wurden Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar gekauft, obwohl $PLAY noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, sondern sich noch im Vorverkauf befindet.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

Dass Investoren bereits so früh so viele Token gekauft haben, sorgt für optimistische Prognosen unter Analysten. Auch auf Social Media konnte PlayDoge schnell Fuß fassen und der X-Account hat schon über 5.000 Follower. Die Aussichten, dass der Coin mit der Veröffentlichung des Spiels noch deutlich bekannter wird, sind gut und dies könnte sich positiv auf den Kurs auswirken. Der Tokenpreis wird schon während des Vorverkaufs mehrmals angehoben, wodurch frühe Käufer bereits vor dem offiziellen Launch Buchgewinne verzeichnen können, während der restliche Markt eine Korrektur erfährt.

Jetzt $PLAY im Presale kaufen.

Base Dawgz ($DAWGZ)

Auch bei Base Dawgz ($DAWGZ) handelt es sich um einen Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Laut dem Whitepaper wird der Preis hier alle paar Tage während des Vorverkaufs um 5 % angehoben, was für frühe Käufer einen hohen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. Da der Token aber schon nach kurzer Zeit fast 2 Millionen Dollar umgesetzt hat, stehen die Chancen gut, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen erst die ganz großen Gewinne einbringen wird.

Jetzt Base Dawgz Website besuchen.

($DAWGZ Token-Vorverkauf - Quelle: Base Dawgz Website)

Base Dawgz ($DAWGZ) überzeugt mit einem Multi Chain Launch. Zwar ist der Coin - wie der Name vermuten lässt - auf der Base Chain angesiedelt, wird via Wormhole aber auch auch Ethereum, Solana, Avalanche und BSC angeboten, wodurch möglichst viele Trader angesprochen werden und die Chance steigt, dass mehr Käufer den Kurs in die Höhe treiben. Laut Tokenomics soll auch eine Staking-Funktion integriert werden, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die Verfügbarkeit auf sämtlichen relevanten Blockchains und die hohe Nachfrage während des Presales führen Analysten zu der Annahme, dass der Coin nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt $DAWGZ im Presale kaufen.

WienerAI ($WAI)

WienerAI ($WAI) kombiniert zwei der aktuell angesagtesten Bereiche in der Kryptowelt: Künstliche Intelligenz und Memes. KI-Coins und Meme Coins zählen in diesem Jahr zu den profitabelsten Investitionen. Auch der Mix aus beidem scheint bei Anlegern sehr gut anzukommen, die inzwischen $WAI-Token im Wert von über 6 Millionen Dollar gekauft haben. Aufgrund der hohen Nachfrage dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet und WienerAI ($WAI) an den Kryptobörsen gelistet wird.

Jetzt WienerAI Website besuchen.

($WAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Die Entwickler haben bereits die erste KI-Funktion, einen eigenen Trading Bot, vorgestellt. Dieser Bot arbeitet ohne hohe Gebühren und schützt Trader vor Sandwich-Attacken durch MEV Bots. Darüber hinaus gibt es eine Staking-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Die jährliche Rendite hängt von der Größe des Staking Pools ab, was bedeutet, dass besonders am Anfang hohe Gewinne durch Staking möglich sind. Derzeit liegt die Staking-Rendite noch bei 187 %, was dazu geführt hat, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Dadurch ist das Angebot beim Handelsstart knapp und eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher.

Jetzt $WAI im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.