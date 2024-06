Die Mercedes-Benz-Aktie gehörte in den vergangenen Wochen zu den schwächsten Werten im DAX. Nachdem sich die BMW-Aktie in den letzten Tagen wieder etwas erholen konnte, zieht die Mercedes-Benz-Aktie nun nach und nähert sich damit wieder einer wichtigen Marke.Die Mercedes-Benz-Aktie konnte am Donnerstag um knapp ein Prozent zulegen und kommt damit auf ein Wochenplus von rund 1,7 Prozent. Damit legte sie auch stärker zu als die Rivalen BMW (rund 1,6 Prozent) und Volkswagen (rund 1 Prozent). Am heutigen ...

