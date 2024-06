DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Yen fast auf Jahrestief

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der überwiegend leichteren Tendenz an der Wall Street ist es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten nach unten gegangen. Im australischen Sydney war die Tendenz gut behauptet. Schlusslicht in der Region war Hongkong mit einem Minus von 1,6 Prozent im Späthandel. In Schanghai betrug das Minus 0,2 Prozent, in Seoul ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Am besten schlug sich der Nikkei-225-Index in Tokio. Er gab nur leicht nach auf 38.596 Punkte. Unterstützung erhielt er vom erneut und diesmal deutlicher gesunkenen Yen, was günstig ist für die Exportindustrie des Landes. Er rutschte im Vergleich zur gleichen Vortageszeit von 158,10 Yen je Dollar auf rund 158,90 ab. Er liegt damit nur noch knapp unter dem Jahrestief von knapp über 160 je Dollar von Ende April.

Neue Preisdaten aus Japan fielen durchwachsen aus: In der Kernrate sank die Inflation im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent, während 2,6 Prozent erwartet wurden. Die Gesamtinflation stieg dagegen von 2,5 auf 2,8 Prozent und entfernte sich vom Inflationsziel der Notenbank Japans von 2 Prozent. Tendenziell sprechen die Preisdaten eher dafür, dass die japanische Notenbank, wie bereits seit langem spekuliert wird, ihren ultraexpansiven Kurs aufgeben könnte. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite um 2,5 Basispunkte auf 0,975 Prozent.

Den Yen stützte dies aber nicht, denn am Freitag wurden laut Commerzbank-Analyst Volkmar Baur auch Schnellschätzungen für die japanischen Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Sowohl der Index für das verarbeitende Gewerbe als auch jener für den Dienstleistungssektor schwächten sich zum Vormonat ab - letzterer fiel sogar deutlicher unter die Expansionsschwelle von 50. Der Yen werde daher weiter unter Druck bleiben, erwartet Commerzbank Experte Baur. Am Vortag habe der Dollar auf Schlusskursbasis mit 158,93 Yen bereits ein 34-Jahreshoch erreicht.

Teilnehmer in Hongkong berichteten derweil von Enttäuschung im Handel, dass auf der jüngsten Lujiazui-Finanztagung in Schanghai keine Konjunkturmaßnahmen angekündigt worden seien. Die Anleger warteten somit nun auf Hinweise auf bevorstehende politische Maßnahmen von der im Juli stattfindenden Politbüro-Tagung.

In Seoul war nach drei Tagen mit Aufschlägen von Gewinnmitnahmen die Rede - auch mit Blick auf die Entwicklung bei den Technologiewerten und speziell den Highflyer Nvidia an der Wall Street. Samsung Electronics verloren nach drei Tagen in Folge mit Gewinnen 2,0 Prozent. Für SK Hynix ging es um 1,5 Prozent nach unten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.796,00 +0,3% +2,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.596,47 -0,1% +15,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.784,26 -0,8% +4,9% 08:00 Schanghai-Comp. 2.998,14 -0,2% +0,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.044,67 -1,6% +7,4% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.253,39 -0,7% +29,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.307,81 +0,2% +1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.596,19 +0,2% +9,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD EUR/USD 1,0696 -0,1% 1,0704 1,0740 -3,2% EUR/JPY 169,93 -0,1% 170,11 169,86 +9,2% EUR/GBP 0,8457 +0,0% 0,8456 0,8450 -2,5% GBP/USD 1,2648 -0,1% 1,2659 1,2713 -0,6% USD/JPY 158,87 -0,0% 158,92 158,17 +12,7% USD/KRW 1.390,12 -0,2% 1.393,28 1.385,14 +7,1% USD/CNY 7,1162 -0,1% 7,1201 7,1165 +0,2% USD/CNH 7,2877 -0,0% 7,2900 7,2845 +2,0% USD/HKD 7,8020 -0,0% 7,8054 7,8053 -0,1% AUD/USD 0,6656 -0,0% 0,6657 0,6670 -2,2% NZD/USD 0,6122 +0,0% 0,6122 0,6132 -3,1% Bitcoin BTC/USD 64.683,88 -0,5% 65.007,08 65.297,58 +48,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 82,17 -100,0% -82,17 +13,3% Brent/ICE 85,60 85,71 -0,1% -0,11 +12,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.355,77 2.359,98 -0,2% -4,21 +14,2% Silber (Spot) 30,28 30,73 -1,5% -0,45 +27,4% Platin (Spot) 980,50 983,00 -0,3% -2,50 -1,2% Kupfer-Future 4,51 4,56 -1,1% -0,05 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

