Linz (www.anleihencheck.de) - Während gestern die Bank of England, als auch die Norwegische Zentralbank die Leitzinsen vorerst unverändert ließen, senkte die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins um 25 BP auf ein Niveau von 1,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

