Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den Turbulenzen der letzten Woche und den teilweise massiven Spreadausweitungen hat sich das Marktumfeld in den letzten Tagen etwas entspannt und die Spreads konnten zumindest einen Teil der Verluste wieder wettmachen, so die Analysten der Helaba.Der Widening Bund/Swap, verbunden mit weiteren Levels von SSA Papieren gegen Swaps, habe Kaufinteresse aber auch Short Covering generiert, was den SSA Markt gut unterstützt habe. Insgesamt bleibe der Markt jedoch fragil und im Sog der französischen Staatsanleihen. Diese Situation dürfte bis zu den Wahlen in Frankreich anhalten. ...

