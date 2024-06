© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Nach dem Crash in der Aktie von SMA Solar bemühen sich die Käufer der Aktie um Schadensbegrenzung. Helfen könnten am Freitag bekanntgewordene Insider-Käufe!Bereits die erste Hälfte des Jahres verliefen für SMA Solar und die Aktie gleichermaßen schwierig: Die anhaltend hohen Zinsen sowie Überkapazitäten auf dem Markt für Solar-Produkte sorgen für ein schwieriges Geschäftsumfeld. Auch für die Aktie gab es nur wenig zu holen. Die schloss sich dem Abwärtstrend vieler Branchenwerte wie Enphase Energy und SolarEdge an, das am Donnerstag erneut auf ein neues Mehrjahrestief gefallen ist. Gesenkte Jahresprognose führt zum Crash Noch einmal verschärft hat sich die Lage für SMA Solar am Mittwoch. Das …