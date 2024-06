Independence Gold Corp. veröffentlichte gestern die ersten Untersuchungsergebnisse des Frühjahrsbohrprogramms, das auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt 3Ts durchgeführt wurde. Das Projekt 3Ts befindet sich etwa 185 Kilometer südwestlich von Prince George, British Columbia, und besteht aus siebzehn Mineralien-Claims, die sich über etwa 8.840 Hektar in der Region Nechako Plateau im Zentrum von British Columbia erstrecken.



Das Frühjahrsbohrprogramm, das aus 22 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.130 Meter besteht, wurde konzipiert, um mehrere Ziele entlang des Ted-Mint- und Tommy-Adersystems sowohl in Oberflächennähe als auch in der Tiefe unterhalb der Schwelle zu erproben.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten u.a.:



? Bohrloch 3TS-24-03: 9,62 g/t Gold & 134,43 g/t Silber über 11,50 Meter ? Bohrloch 3TS-24-04: 2,06 g/t Gold & 279,62 g/t Silber über 10,50 Meter ? Bohrloch 2TS-24-05: 5,85 g/t Gold & 152,70 g/t Silber über 23 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

