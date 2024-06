München (ots) -Seit der Einführung der ADAC Skipper App im Mai letzten Jahres hat sich das Tool zu einem unverzichtbaren Begleiter für Skipper und Hausbooturlauber entwickelt. Die kostenlose Basis-Version der App bietet bereits umfangreiche Features, darunter detaillierte Informationen zu Marinas und Revieren sowie interaktive OpenSeaMap-Karten. Mit der neuen bezahlpflichtigen Pro-Version hat der Club den Funktionsumfang der App noch einmal deutlich erweitert.Die Pro-Version der ADAC Skipper App, erhältlich für 19,99 Euro für ADAC-Mitglieder und 24,99 Euro für Nicht-Mitglieder, entwickelt sich zunehmend zu einer All-in-One-Lösung für Wassersportler. Sie vereint Informationen zu Marinas und Revieren, Törnplanung, Pro-Wetter (mit Wind, Böen, Wolken, Wellen und Luftdruck) und Offline-Karten in einer einzigen, benutzerfreundlichen Anwendung und erleichtert den Alltag auf dem Wasser enorm. Um die Bedürfnisse von Bootsfahrern und Skippern genau zu erfüllen, hat der ADAC eng mit der Wassersport-Community aus seinem Skipper Club zusammengearbeitet.Die wichtigsten Features der Pro-Version im Detail:Törnplanung auf dem Wasser mit interaktiven KartenDie Skipper App bietet detaillierte OpenSeaMap-Karten mit Wasserstraßen, Betonnung und Befeuerung, Häfen, Marinas und interessanten Orten. Nutzer können ihre Routen einfach planen, indem sie Wegpunkte auswählen und individuelle Strecken erstellen. Zusätzlich werden Brücken, Schleusen, Hinweise bzw. Warnungen zur Route und die voraussichtliche Ankunftszeit am Zielort angezeigt.Pro-WetterDie Skipper App ermöglicht die Nutzung verschiedener, hochauflösender Wettermodelle. Dabei wird automatisch das für das jeweilige Revier beste Modell angezeigt, das Modell kann jedoch auch jederzeit manuell gewechselt werden. Die Anzeige der Wettervorhersage erfolgt in einer 1-Stunden-Taktung. Der User kann sich u.a. Windgeschwindigkeit, Wellenhöhe, Luftdruck, Bewölkung und Niederschlag anzeigen lassen. Neben einer Darstellung in Tabellenform können alle Wetterinformationen auch als Kartenlayer auf der OSM-Karte ausgespielt werden.Offline-Modus mit herunterladbaren Karten, POIs, Wetter & TörnsDie Skipper App ermöglicht das Herunterladen von Karten und Points Of Interest (POI) für die Offline-Nutzung. Selbst außerhalb der Mobilfunkreichweite können Nutzer auf ihre geplanten Routen und wichtige Informationen zugreifen.Die Pro-Version der ADAC Skipper App ist ab sofort verfügbar und kann drei Tage lang kostenlos getestet werden. Die kostenlose Basis-Version bleibt weiterhin verfügbar und bietet bereits eine Vielzahl nützlicher Funktionen für Wassersportler.Weitere Informationen zur ADAC Skipper App gibt es unter skipper.adac.de (https://skipper.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5806534