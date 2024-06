Nach einem starken Wochenverlauf nehmen Anleger zum Wochenende moderate Gewinne mit. Die Stimmung und die Aussichten bleiben aber weiterhin attraktiv. Besonders Tech-Titel stehen weiterhin im Fokus der Anleger. Auch die Palantir-Produkte werden immer gefragter wie, die Entwicklung eindrucksvoll zeigt, und entsprechend zieht auch die Aktie wieder an.Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Palantir wächst weiter stark an. CEO Alex Karp hatte die starke Entwicklung in einem Brief ...

