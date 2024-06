Zofingen (ots) -Noch bis Sonntagabend ist die Altstadt von Zofingen AG Schauplatz des Bio Marché. Auch zur 24. Austragung der grössten Schweizer Bio-Messe werden wieder rund 30' bis 35'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren im riesigen Bio-Verkaufsmarkt ihre Waren und geben eine beeindruckende Visitenkarte für die Bio-Branche ab.Der Bio Marché ist der mit Abstand wichtigste Schweizer Termin der Bio-Branche. Entsprechend eindrucksvoll demonstriert der Marktauftritt der Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler aus dem In- und Ausland die bemerkenswerte Vielfalt im Bio-Sektor. Nebst traditionellen Produkten lässt sich auch diesmal wieder Neues und Überraschendes entdecken, denn wie immer sind viele Kleinstbetriebe und Start-ups mit dabei.Wie üblich zog der Bio Marché schon vor der offiziellen Eröffnung die ersten Interessenten an. Noch während die Aussteller mit dem Einrichten ihrer Stände beschäftigt waren, gingen bereits Produkte über den Markttisch. Die riesige Vielfalt der Bio-Branche spiegelt sich auch am Bio Marché: Neben Genüssen für Gaumen und Magen gibt es im Bio-Verkaufsmarkt auch Naturkosmetik, Öko-Textilien, Möbel und Baustoffe zu entdecken.Besonders gespannt sein darf man auch auf das vielfältige "Coop Naturaplan-Village". Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Coop-Gruppe: "Es freut uns sehr, neue Hauptsponsorin des Bio Marché zu sein. Unser Bio-Engagement hat jahrzehntelange Tradition, genauso wie der einzigartige Bio Marché. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Bio an diesen drei Tagen für alle erlebbar wird."Erleben und geniessen - noch bis SonntagNicht nur der riesige Bio-Markt begeistert: Strassenmusiker, Artisten und Gaukler sowie ein Karussell sorgen für Festival-Stimmung. Etwas abseits vom Markttrubel betreiben der Erlebnishof Hatti sowie Krax, die Jugendorganisation des Schweizer Tierschutz STS, den beliebten Streichelzoo.Noch bis Sonntag, 23. Juni um 17 Uhr ist das Bio-Paradies geöffnet. Eintritt frei!www.biomarche.chPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl:http://www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100920778