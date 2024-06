Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Woche ohne Primärmarkttransaktion hat Seltenheitswert, so die Analysten der Helaba in einer aktuellen Ausgabe von "SSAs & Financials - Weekly Market Update" zum Covered Bond-Markt.Die belastenden Einflüsse der französischen Malaise würden unvermindert fortwirken. Eine schnelle Lösung sei bis zum Wahltermin ohnehin nicht zu erwarten, wenn überhaupt. Für den Covered Bond-Markt sei diese Gemengelage zwar kein Beinbruch, im Gesamtbild aber dennoch nicht unterstützend. Da französische Covered Bonds mittlerweile nahezu flat zu OATs handeln würden, fehle ihnen derzeit ein zusätzliches Kaufargument. Man könne mit Verweis auf strukturell ähnliche Phänomene in der Peripherie - diese würden traditionell oft über lokalen Govies gehandelt - gelassen reagieren, aber im Falle Frankreichs als Core-/Semicore-Standort stelle dies schon eher ein Extremszenario dar. Anleihen würden entsprechend mit Widening Bias vs. Swaps handeln, insbesondere am langen Ende. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...