Die Ferrari-Aktie hat sich nicht nur in dieser Woche, sondern auch in den vergangenen Monaten im Vergleich zu anderen Autowerten mit am besten entwickelt. Grund dafür dürfte sein, dass Ferrari von möglichen Vergeltungszöllen aus China nicht so stark betroffen wäre. Daher hat nun auch Bernstein seine Einstufung bestätigt.Analyst Luca Solca hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 512 US-Dollar belassen. In einer Studie vom Mittwoch stellte er den Sportwagenhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...