Boeing befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Rückkauf seiner ehemaligen Tochtergesellschaft Spirit AeroSystems. Die Verhandlungen, die Anfang des Jahres begannen, sollen laut Insidern in den nächsten Tagen oder Wochen abgeschlossen werden.Boeing will durch den Rückkauf mehr Sicherheit und Qualität in den eigenen Fabriken gewährleisten. Spirit AeroSystems wurde 2005 ausgegliedert.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...