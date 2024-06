Nach der Herunterstufung der Lufthansa-Aktie am Vortag setzt sich die Talfahrt auch am Freitag fort. Um mehr als zwei Prozent verliert der MDAX-Wert und gehört damit zu den Tageslosern. Charttechnisch betrachtet hat die Lufthansa nun ein Niveau erreicht, das möglichst nicht unterschritten werden sollte. Die Investmentbank Stifel hat Lufthansa am Donnerstag von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel von 11 auf 7 Euro kräftig gesenkt. "Bevor es besser wird, wird es erst einmal schlechter", ...

