Schon vor rund zwei Jahren stellten wir fest, dass die Varta-Batterie - damals bei Kursen über 70 Euro - ohne Saft am Kapitalmarkt unterwegs ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn am gestrigen Donnerstagabend mussten die Ellwanger ihren Aktionären mitteilen, dass die Jahresziele für 2024 nicht erreicht werden. So kostet die Aktie nun weniger als zehn Euro. Auch ein Indexabstieg ist besiegelt. Dies ist sicherlich kein Boden, der eine frische Ladung der Varta-Aktienbatterie erwarten lässt. Wir bleiben defensiv.

