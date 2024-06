Berlin (www.anleihencheck.de) - Die zwei Wochen seit unserer letzten Ausgabe brachten so viele bedeutende Ereignisse mit sich, dass die Zeit wie im Flug verging, so die Analysten der Weberbank.Das Spektrum habe von Wahlen bis hin zu neuen Höchstständen an den US-Aktienmärkten gereicht.Nachdem die Europäische Notenbank mit einem ersten Zinssenkungsschritt Fakten geschaffen habe, hätten die Wähler der EU-Staaten ihrerseits eben solche geschaffen und den politisch rechts zu verortenden Parteien einen deutlich größeren Stimmenanteil gegeben, als den gemäßigten Parteien lieb gewesen sei. Die AfD sei mit 16,5 Prozent zweitstärkste Partei der deutschen Europawahl geworden. Auch in anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft hätten Rechtspopulisten und Nationalkonservative sehr stark abgeschnitten. ...

