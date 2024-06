London (www.anleihencheck.de) - Die US-Renditen haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen seien erneut schwach ausgefallen. Obwohl die Aktienmärkte neue Höchststände erreicht hätten, bleibe das Bild einer sich abschwächenden Konjunktur. Diese könnte zu einer oder vielleicht zwei Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte führen. ...

