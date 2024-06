Zürich (www.anleihencheck.de) - Kurz vor Halbjahresfrist liegt der globale High-Yield-Markt, je nach Index und Währung, im Plus mit Kurszuwächsen zwischen 2,5% und 3%, so Gerrit Bahlo, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management.Das sei ein solides Zwischenergebnis nach der enorm starken Vorjahresrendite. Angesichts eines freundlichen Marktumfelds sei der Markt momentan von einer Einengung der Credit Spreads gekennzeichnet. Die Kreditaufschläge gegenüber Staatsanleihen würden im globalen Hochzinsanleihen-Markt momentan rund 345 Basispunkte betragen. Dieser Bereich sei jedoch nicht außergewöhnlich niedrig. Kreditaufschläge in dieser Größenordnung habe der Markt zuletzt in den Jahren von 2017 bis 2021 wiederholt aufgewiesen. ...

