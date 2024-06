Der Silberpreis ist derzeit auf einem beachtlichen Niveau von 30,59 US-Dollar und verzeichnete in den letzten 24 Stunden ein Plus von 1,6 %. Betrachtet man das Wochenergebnis, zeigt sich eine Steigerung um 3,6 %. Dieser Aufwärtstrend scheint robust, auch in einer Phase, die von begrenzten Bewegungen aufgrund eines Feiertags an der Wall Street und wichtigen makroökonomischen sowie politischen Entwicklungen geprägt ist. Unsere Analyse wird nun untersuchen, welche Faktoren hinter diesen Bewegungen stehen.Anzeige:Trotz des ruhigen Handelsvolumens in den letzten Tagen ...

