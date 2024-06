Joby kommt seinem Ziel einer Kommerzialisierung der hauseigenen elektrischen Flugtaxis mit Siebenmeilenstiefeln näher. Gründer und CEO JoeBen Bevirt geht ausgesprochen strategisch vor und baut sein Geschäft Stück für Stück weiter aus.Joby Aviation (KYG651631007) entwickelt und produziert nicht nur eVTOLs, sondern ist jetzt auch im Softwaregeschäft. CEO Bevirt hat es nicht nur geschafft, die Entwicklung und Zertifizierung seines eVTOLs (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) am weitesten in der Branche voranzutreiben, sondern man hat ...

