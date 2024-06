© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa



Die Aktie von AMD hat sich am Donnerstag eindrucksvoll zurückgemeldet und von einer positiven Analystenstimme profitiert. Was ist für Anleger jetzt zu holen?Seit dem Erreichen ihres Allzeithochs bei knapp 230 US-Dollar im März war von der Aktie von AMD am Markt nur noch wenig zu sehen. Die verabschiedete sich auch infolge schwächerer Quartalszahlen als erwartet aus dem Rennen um immer neue Rekordhochs und hinkte dadurch sowohl dem Gesamtmarkt als auch dem Branchentrend hinterher. AMD plötzlich gegen den Branchentrend oben auf Die jüngste technische Bestandsaufnahme skizzierte zwar ein mögliches, bullishes Szenario, verwies angesichts der anhaltenden Schwäche der Aktie aber darauf, dass …