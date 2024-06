Das Schuljahr neigt sich in vielen Bundesländer dem Ende zu. Schüler:innen erhalten ihre Zeugnisse. Neuling in Klassenzimmern in Deutschland ist generative KI. Wie schlägt sie sich? An einem Frühlingstag im letzten Jahr wagte Patrick Bronner die Probe aufs Exempel - und richtete sich wie folgt an seine Matheklasse am Friedrich-Gymnasium in Freiburg: "Liebe Klasse 7B, ich erkläre euch jetzt gar nichts mehr. Ihr nehmt bitte das Tablet und lasst euch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...