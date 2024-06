Die Summitas Gruppe hat die in Essen ansässige Wolf Assekuranz Service GmbH erworben. Mit dem Zukauf des Maklerunternehmens stärkt die Gruppe ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um die insgesamt zwölfte Transaktion von summitas zum strategischen Ausbaus des Portfolios. Erst vor Kurzem hat die Summitas Gruppe den Erwerb des Versicherungs- und Finanzmakler Seeliger & Co. GmbH mit Sitz in Eichenau bei München bekannt gegeben, wie AssCompact berichtete. Nun hat die Gruppe erneut zugekauft. ...

