Pepe Unchained: Layer-2-Meme-Münze sammelt $200.000 in Minuten

Eine neue Kryptowährung namens Pepe Unchained ($PEPU), basierend auf dem beliebten Pepe-Meme, feierte diese Woche ihren Start auf einer eigenen Ethereum Layer-2-Blockchain. Bereits in den ersten Minuten sammelte Pepe Unchained über $150.000 an Investitionen. Inzwischen sind es mehr als $220.000, da Meme-Münz-Fans die starken Staking-Belohnungen von über 20.000 % APY und die niedrigeren Gebühren nutzen. Außerdem profitieren sie von 100-fach schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten im Vergleich zu führenden ERC-20-Meme-Münzen.

Noch verbleiben etwas mehr als 3 Tage, um $PEPU zum niedrigsten Preis von 0,008 USD zu erwerben, bevor die Vorverkaufsphase in die nächste Runde geht. Interessenten haben jetzt die Gelegenheit, die Münze zum günstigsten Preis zu kaufen. Dies könnte eine potenziell hohe Wertsteigerung bei einem Börsenlisting mit sich bringen. Eine anfängliche Investition von 100 USD ermöglicht den Erwerb von 12.500 $PEPU.

Erfahren Sie, wie der neue Pepe Layer-2-Token seine Halter mit mehr als nur Spekulationsmöglichkeiten und Humor belohnt. Die innovative Technologie und die attraktiven Belohnungen machen Pepe Unchained zu einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit. Nutzen Sie die Chance, bevor die Vorverkaufsphase endet, und sichern Sie sich Ihre $PEPU-Tokens. Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und am Presale teilzunehmen.

Jetzt am PEPU Vorverkauf teilnehmen!

Pepe, neu entdeckt: Lernen Sie Pepe Unchained kennen

Der originale Pepe ($PEPE) gehört zu den größten Meme-Münzen im Kryptomarkt und hat eine Marktkapitalisierung von fast 5 Milliarden USD. Die Figur Pepe, ursprünglich aus dem Webcomic Boy's Club von Max Furie, wurde etwa vier Jahre vor dem Aufkommen von Bitcoin im Jahr 2009 populär. Bekannt für den Ausspruch "Feels good man", entwickelte sich der anthropomorphe Frosch schnell zu einem Internetphänomen und spielte sogar während der Hongkonger Proteste 2019-2020 eine Rolle.

Seit dem Start von $PEPE sind mehrere Tokens auf den Markt gekommen, die von Furies Comic inspiriert wurden. Doch keiner konnte den gleichen Erfolg verzeichnen. Die Anziehungskraft dieser Webcomic-Figur hat Milliarden von Dollar angezogen.

Der kürzlich eingeführte Brett Coin ($BRETT) erreichte eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden USD, während der $PEPE-Nachahmer $PEPECOIN heute eine Marktkapitalisierung von fast einer halben Milliarde erreicht hat.

Die Attraktivität dieser viralen Münzen liegt in ihrem Potenzial, stark an Wert zu gewinnen. Wer vor einem Jahr in $PEPE investierte, sieht heute eine Steigerung um 1.100 %. $BRETT-Halter, die vor 30 Tagen eingestiegen sind, haben fast 200 % Gewinn gemacht. Langjährige $PEPECOIN-Besitzer erleben eine atemberaubende Steigerung von 8.861 %seit dem Vorjahr.

Quelle: Pepe Unchained auf X

Pepe Unchained ($PEPU) hebt sich durch seine proprietäre Layer-2-Technologie ab. Diese bietet Stakern aktuell über 20.000 % APY. Man muss nicht unbedingt "HODLn", um von den beeindruckenden Renditen zu profitieren. Diese Technologie sorgt für schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren. Pepe Unchained bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in der Welt der Meme-Münzen.

Die Details: $PEPU's Layer-2-Fähigkeiten und Tokenomics

Pepe Unchained ist der erste Pepe-Token, der auf einer eigenen Ethereum Layer-2-Blockchain betrieben wird. Ethereum dominiert derzeit als wichtigste kommerzielle Blockchain, vor allem wegen der großen Gemeinschaft von Entwicklern und Nutzern. Diese haben das Netzwerk zur führenden Plattform für dezentrale Finanzen (DeFi) gemacht.

Allerdings hat Ethereum auch Probleme. Die Blockchain kann nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (tps)verarbeiten. Dies führt zu hoher Netzwerkauslastung und höheren Transaktionsgebühren. Um dieses Problem zu lösen, entwickelten Experten zahlreiche Layer-2-Protokolle. Diese Protokolle sitzen auf der Haupt-Ethereum-Blockchain und verarbeiten Transaktionen unabhängig auf einer Seitenkette. Danach werden sie in das Haupt-Ledger der Layer-1-Blockchain aufgenommen.

Bekannte Layer-2-Netzwerke sind das Polygon-Netzwerk (vertreten durch den nativen Token $MATIC), das eine maximale Geschwindigkeit von 429 tps erreicht hat, sowie Arbitrum ($ARB) mit 598 tps. Die zugrunde liegenden Token dieser Layer-2-Protokolle haben zusammen eine Marktkapitalisierung von 22 Milliarden USD erreicht.

Pepe Unchained bietet $PEPU-Haltern eine innovative Lösung. Dank der Layer-2-Technologie können Nutzer schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren genießen. $PEPU setzt neue Maßstäbe und zeigt, wie Meme-Tokens von fortschrittlicher Blockchain-Technologie profitieren können.

Durch die Verwendung einer proprietären Layer-2-Blockchain bietet Pepe Unchained seinen Nutzern erhebliche Vorteile. Diese Innovation macht Pepe Unchained zu einem herausragenden Projekt im Kryptomarkt. Entdecken Sie die Vorteile von $PEPU und seien Sie Teil dieser revolutionären Entwicklung in der Welt der Kryptowährungen.

Pepe Unchained: Revolutionäre Layer-2-Meme-Münze bietet attraktive Wertsteigerung

Pepe Unchained ($PEPU) nutzt als erste Meme-Münze die fortschrittliche Technologie der Layer-2-Blockchain. Diese ermöglicht eine attraktivere Wertsteigerung als herkömmliche Meme-Münzen. Pepe Unchained ist hundertmal schneller und günstiger in der Transaktionsabwicklung als Ethereum. Die verbesserte Skalierbarkeit entlastet die Hauptkette und bietet Stakern von $PEPU wesentlich höhere Belohnungen als Layer-1-Meme-Münzen.

Das Projekt verfügt über einen eigenen Block-Explorer, der alle Transaktionen auf der Layer-2-Blockchain anzeigt. Es bietet zudem eine sofortige und kostengünstige Brücke zwischen Pepe Unchained und Ethereum Layer 1.

Quelle: Pepe Unchained Webseite

Laut dem Whitepaper des Projekts sind ein Fünftel der 8 Milliarden $PEPU für den Vorverkauf vorgesehen. Weitere 30 % sind für das Staking reserviert. Ein weiteres Fünftel dient dem Marketing der Münze. Die verbleibenden 30 %verteilen sich gleichmäßig auf DEX-Liquidität, Projektentwicklung und die Pepe Unchained Layer-2-Treasury.

Erfahren Sie mehr über Pepe Unchained auf den offiziellen X- und Telegram-Konten des Projekts. Nehmen Sie jetzt am Pepe Unchained Presale auf der offiziellen Website teil und sichern Sie sich Ihre $PEPU-Tokens. Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil dieser innovativen Entwicklung zu werden. Pepe Unchained bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit und revolutioniert den Markt der Meme-Münzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.