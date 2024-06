DJ Regierungssprecher: Argentiniens Präsident verweigert Pressekonferenz mit Scholz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der argentinische Präsident Javier Milei hat eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch am Sonntagmittag abgelehnt. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Milei sei nur zu einem "kurzen Arbeitsbesuch" in Berlin. Daher werde es auch keinen Empfang mit militärischen Ehren geben, der bei einem Antrittsbesuch eigentlich üblich ist.

"Es war auch eine klare Weigerung des argentinischen Präsidenten, eine Pressekonferenz zu machen", sagte Hebestreit. Die Bundesregierung hatte ursprünglich für Sonntagnachmittag eine Pressekonferenz mit dem im November gewählten Rechtspopulisten Milei angekündigt, dies aber später korrigiert.

Nach seinen Informationen gebe Milei wenige oder gar keine Pressekonferenzen, so Hebestreit. Man habe sich daher dem Wunsch des argentinischen Präsidenten gebeugt. Das Treffen von Scholz und Milei werde etwa eine Stunde dauern.

Es würde eine Vielzahl an Themen und Problemen in einem allgemeinen Austausch angesprochen werden. "Das ist kein großer Staatsbesuch mit größeren Delegationen", so Hebestreit. Eine Unterzeichnung von Abkommen sei daher nicht geplant.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2024 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.