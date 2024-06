HSBC Global Research hat das Kursziel für die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers BYD von 332 auf 322 Hongkong-Dollar gesenkt. Grund sei unter anderem, dass sich die Margen bei BYD in den nächsten Monaten aufgrund eines schlechteren Preis-Produkt-Mix nach unten verschieben werden.Die Experten von HSBC Global hoben in ihrer aktuellen Studie hervor, dass die Aktie BYD in den letzten zwei Monaten mit einem Plus von mehr als 15 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten hat.Laut ...

