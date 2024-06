EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

H2 Core AG: Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung



21.06.2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR H2 Core AG: Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung Heidelberg, den 21. Juni 2024 - Der Vorstand der H2 Core AG (regulierter Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg, ISIN DE000A0H1GY2 / WKN A0H1GY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die von der Hauptversammlung am 28. Februar 2024 beschlossene Barkapitalerhöhung unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfelds und der Entwicklung des Börsenkurses der Aktie der H2 Core AG auf EUR 2,2 festgelegt und die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung beschlossen. Der maximale Emissionserlös beträgt damit nunmehr EUR 3.301.100,00. Die Aktionäre der Gesellschaft, die börsennotierte Aktien der Gesellschaft halten, können ihre Bezugsrechte auf insgesamt 1.500.500 neue Stückaktien in der Zeit vom 26. Juni 2024 bis 10. Juli 2024 ausüben. Das entsprechende Bezugsangebot wird am 25. Juni 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Der zu erzielende Emissionserlös von bis zu EUR 3.301.100,00 soll für die Erweiterung der operativen Geschäftstätigkeit und Investitionen verwendet werden. H2 Core AG Der Vorstand



