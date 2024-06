Solaris liefert weitere 88 Elektrobusse nach Schweden. Auftraggeber ist der skandinavische Busbetreiber Nobina, der die 15 und 18 Meter langen Fahrzeuge in den Regionen Skåne und Värmland sowie in der Großstadt Malmö einsetzen will. Konkret wird Solaris im Auftrag von Nobina 55 E-Busse des Typs Urbino 15 LE electric für die Region Skåne und weitere 15 Einheiten für Värmland bauen. Hinzukommen 18 Einheiten des E-Gelenkbusses Urbino 18 electric für ...

