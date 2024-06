Die Aktienmärkte scheinen mit dem großen Juni-Verfall eine Pause einzulegen. 20.000 an der Nasdaq dürften vorerst eine zu hohe Hürde sein. Wir rechnen mit einem klassischen "Seitwärts-Sommer" , weshalb Absicherungen durchaus Sinn machen. Nicolas war dazu als Gast in der Telebörse hier bei NTV. Daniel Saurenz war in dieser Woche gleich zweifach als Experte an der Börse hier und hier… In unserem Börsendienst setzen wir derzeit mit Salesforce und Lululemon auf 2 Comeback-Aktien… Bilanz unten… Begleiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...