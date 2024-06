Die Lufthansa will die italienische Airline ITA übernehmen. Das ruft jedoch die EU-Kommission auf den Plan, die zahlreiche Zugeständnisse fordert. Aber offenbar kommt die Kranich-Fluglinie voran. Die Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways hat es der Lufthansa angetan. Die Kranich-Fluglinie will die Gesellschaft übernehmen und in ihr Airline-Portfolio integrieren. Sorgen der EU-Wettbewerbshüter über ein sich dadurch verknappendes Angebot oder höhere Ticketpreise versucht das Dax-Unternehmen aus der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...