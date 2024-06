Eigentlich ist die Stimmung an den Weltbörsen richtig gut. Der Nasdaq eilt von einem Rekord zu anderen. Doch es gibt auch Sektoren, in denen die Aktionäre nur wenig Grund zur Freude haben. In einer anhaltend schwachen Verfassung präsentieren sich etwa die Papiere von europäischen Fluggesellschaften. Und daran ändert sich auch im heutigen Handel nichts. So hat nun die britische Großbank Barclays die Anteilscheine von Ryanair von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Zudem wurde das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...