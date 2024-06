Die Rheinmetall-Aktie schraubte sich in diesem Jahr bereits um 73% nach oben und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 500,00 Euro. In der Jahresbetrachtung können sich Rheinmetall-Aktionäre per Saldo über einen Kursgewinn von 97% freuen, während es in den vergangenen drei Jahren um ganze 497% nach oben ging! Heute könnte ein neues Kursziel für frische Impulse sorgen: Rheinmetall-Aktie:...

