Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) hat den Aktienfonds apo Medical Core gestartet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er konzentriert sich in seinem kompakten Portfolio gezielt auf große Gesundheitsunternehmen. Damit erweitert der Fondsanbieter das Spektrum seiner insgesamt sechs Gesundheitsfonds, die weltweit auf unterschiedliche Weise in den Megatrend Gesundheit investieren. ...

