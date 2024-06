Vaduz (ots) -Am 3. Juni wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 35. Mal durchgeführt. Es sind 32 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten. 24 haben die Prüfung mit Erfolg bestanden, sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl erreicht.Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Stellvertretend für die Prüfungskommission hat Tobias Beck den neuen Gastwirtinnen und Gastwirten den Befähigungsausweis überreicht.Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für die Fachprüfung im Gastgewerbe, sowie der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband, vertreten durch Präsident Walter Hagen, sowie das Amt für Volkswirtschaft, vertreten durch Tobias Thöny, gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, LeiterinT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920802