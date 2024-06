Varta: Die Lage wird kritischer

Werbung







Varta enttäuschte heute wieder die Investoren mit einer verschlechterten Umsatzprognose.



Gestern Abend hat Varta AG die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 aktualisiert. Der deutsche Batteriehersteller geht jetzt von einem Umsatz von 820 Mio. Euro bis 870 Mio. Euro aus. Im August 2023 hatte die Firma sich optimistischer mit einer Erwartung von mindestens 900 Mio. Euro gezeigt.



Der Grund dafür soll eine deutliche Verschlechterung des Marktumfeldes für Energiespeicher sein, insbesondere im laufenden Quartal. Zusätzlich zur schwachen Nachfrage verliert das Unternehmen im Bereich Energiespeichersysteme momentan Marktanteile.



Im April hatte Varta Anpassungen der vereinbarten Restrukturierungsmaßnahmen und der Unternehmensstrategie angekündigt. Einen Monat später gab es eine Änderung im Vorstand. Im Finanzmarkt ist die Aktie aus Sicht von drei Jahren sogar um mehr als 90% gefallen. Und heute fällt sie wieder um 3% auf 9,6 Euro.









Quelle: HSBC