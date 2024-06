In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten dürfte die Wall Street am Freitag nur wenig verändert mit einem negativen Unterton starten. Im frühen Handel stehen Zahlen zum Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor auf der Agenda. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,10 Prozent tiefer auf 39.096 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. ...

