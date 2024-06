Ethereum: 4.000 oder doch 3.000 US-Dollar?

Ethereum steht erneut vor der Herausforderung, die 4.000 US-Dollar-Marke zu durchbrechen. Der Token hat es bisher nicht geschafft, dieses Widerstandsniveau zu überwinden und ein neues Allzeithoch zu erreichen. Doch der Markt zeigt sich widerstandsfähig, insbesondere im Vergleich zu anderen Kryptowährungen während der aktuellen Korrekturphase.

Ethereum Preis im Vergleich zu Bitcoin, Quelle. www.tradingview.com

Technische Analysen weisen darauf hin, dass sich der Preis bei 3.500 US-Dollar stabilisiert hat, nachdem er erneut am Widerstand bei 4.000 US-Dollar gescheitert ist. Diese Marke scheint derzeit als Unterstützung zu fungieren und verhindert einen weiteren Rückgang in Richtung 3.000 US-Dollar. Sollte jedoch die 3.500 US-Dollar-Marke nach unten durchbrochen werden, könnte sich der Markt schnell in Richtung der 3.000 US-Dollar-Unterstützungszone und des nahegelegenen 200-Tage-Durchschnitts bewegen.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass der Preis um die 3.500 US-Dollar pendelt. Ein klassisches Chartmuster bildet sich um dieses Niveau, welches als neutral beachtet werden kann. Die Richtung der nächsten Bewegung hängt stark vom möglichen Ausbruch aus diesem Muster ab. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) pendelt um die 50 %, was auf ein Gleichgewicht der Marktkräfte hinweist.

Das Open Interest auf allen Börsen zeigt eine deutliche Zunahme der Futures-Kontrakte von rund 7 Milliarden auf fast 13 Milliarden US-Dollar, seit der Preis von der 3.000 US-Dollar-Unterstützung erholt hat. Diese Zunahme könnte zur jüngsten Erholung beigetragen haben, da einige überhebelte Positionen liquidiert wurden und Verkaufsdruck auf den Markt ausgeübt haben. Trotzdem sind weitere Rückgänge möglich, da das Open Interest immer noch deutlich höher ist als im März, als Ethereum um die gleichen Preise gehandelt wurde.

Damit lässt sich aus Charttechnischer Sicht derzeit nichts über die weitere Kursentwicklung sagen.

ETF der Ausschlaggeber?

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche: Wird der Ethereum-ETF schon Anfang Juli handelbar sein? Diese Spekulationen haben durch Aussagen des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der für viele Anleger als Erzfeind des Kryptomarktes gilt, neue Nahrung erhalten. In einer Anhörung ließ er durchblicken, dass er mit einem Start der Ethereum-ETFs im Sommer rechnet.

Auch Experten tragen zu diesen Spekulationen bei. Einer der lautstärksten ist Eric Balchunas, Senior ETF Analyst von Bloomberg. Er behauptete, die Ethereum-ETFs würden in nur zwei Wochen an den Start gehen, ließ jedoch offen, woher diese Information stammt.

Andere Analysten haben ebenfalls den 2. Juli als möglichen Handelsstart ins Spiel gebracht. Schätzungen zufolge könnten diese ETFs schon kurz nach dem Start Nettozuflüsse von 4 Milliarden Dollar verzeichnen. Sollte dies eintreffen, könnte der Kryptomarkt bis Jahresende einen nie dagewesenen Bull Run erleben. Davon würden nicht nur Ethereum selbst, sondern auch zahlreiche andere Token profitieren, insbesondere solche, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, wie etwa $DAWGZ.

