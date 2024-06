Der chinesische Autobauer BYD hat auf der "The Smarter E Europe" in München seine neuesten Entwicklungen im Bereich Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeuge präsentiert. Die jüngsten Innovationen und Partnerschaften des Unternehmens könnten das Interesse der Anleger wecken und sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.Konkret präsentierte BYD auf der "The Smarter E Europe" in München vom 19. bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...