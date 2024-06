Vaduz (ots) -Die Stagiaires des schweizerischen diplomatischen und konsularischen Dienstes besuchten am 20. und 21. Juni Liechtenstein. Die angehenden Diplomatinnen und Diplomaten sowie die angehenden Konsularbeamtinnen und Konsularbeamten hatten damit die Möglichkeit, die Politik, Geschichte und Wirtschaft Liechtensteins näher kennenzulernen.Künftige Vertretung liechtensteinischer Interessen möglichDer traditionsgemäss einmal jährlich stattfindende Besuch angehender Diplomatinnen und Diplomaten aus der Schweiz untermauert die engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nachbarländern Schweiz und Liechtenstein. Der Anlass ist besonders bedeutsam, weil die Schweiz Liechtenstein konsularisch weltweit vertritt. Es ist daher gut möglich, dass die Stagiaires des schweizerischen diplomatischen und konsularischen Dienstes in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn auch liechtensteinische Interessen wahrnehmen werden.Rahmenprogramm bot umfassenden Einblick in LiechtensteinDer Besuch umfasste insbesondere einen Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz sowie eine Diskussionsrunde mit Aussenministerin Dominique Hasler und dem Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, Martin Frick. Panagiotis Potolidis-Beck, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Entwicklung beim Amt für Auswärtige Angelegenheiten, ergänzte den Einblick in die Liechtensteinische Aussenpolitik mit Zahlen und Fakten zur humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Zudem referierte Christian Frommelt, Rektor der Universität Liechtenstein, über die Besonderheiten des politischen Systems Liechtensteins und Katja Gey, Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft, lieferte Einblicke in den Industriestandort Liechtenstein.Das Programm der Stagiaires wurde durch einen Besuch des Landtags und des Landesmuseums sowie eine Besichtigung der Firma Ivoclar Vivadent in Schaan abgerundet.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920808