München (ots/PRNewswire) -BatteroTech Co. Ltd. ("BatteroTech"), ein Hersteller von Lithiumbatterien, der sich der Entwicklung innovativer neuer Energietechnologien und -lösungen verschrieben hat, hat seine neuesten Energiespeicherprodukte auf der Intersolar Europe 2024 ausgestellt, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfand.BatteroTech ist an Tsingshan Industry, einem Fortune-500-Unternehmen, beteiligt und hat sich darauf spezialisiert, innovative Lösungen und erstklassige Dienstleistungen für die Hersteller von Automobilen mit neuen Energien und für Investoren im Bereich intelligente Energie weltweit anzubieten. Auf der Intersolar Europe 2024 präsentierte BatteroTech seine neuen Innovationen, darunter das 314-Ah-, 72-Ah-, 280-Ah-Zellen und das 1P52S-Batteriepack mit Flüssigkeitskühlung, das 1P416S -Energiespeichersystem BTL-Energiespeichersystem und das 20-Fuß-Container-HV-Flüssigkeitskühlsystem mit 5,02 MWh."Die Intersolar Europe ist eine führende Messe für die globale Solarindustrie, die die Entwicklung der Branche durch technologische Innovationen und den Aufbau einer Win-win-Zukunft für nachhaltige Energie fördern will. Für BatteroTech ist die Messe eine Plattform von strategischer Bedeutung, um unsere Produkte mit innovativem Design und hervorragender Leistung zu präsentieren und sich mit Branchenkollegen über die neuesten grünen Energietechnologien, Produkte und Lösungen auszutauschen", sagte Eason Bai, General Manager für Vertrieb von BatteroTech.Eines der Hauptmerkmale von BatteroTech auf der Messe waren seine hocheffizienten Lösungen zur Energienutzung. Diese Lösungen können die Betriebskosten für die Kunden erheblich senken. BatteroTechs neuestes 20-Fuß-HV-Containersystem für Flüssigkühlung mit 5,02 MWh verwendet die neue 314-Ah-Zelle, die mehr Energie auf gleichem Raum speichern kann, wodurch es kompakter und tragbarer wird und eine effizientere Lösung für Kunden darstellt.Neben der kompakten Bauweise ist die Lebensdauer des Systems auf bis zu 20 Jahre ausgelegt, ein Vorteil, der die stabile Rendite des Kunden verbessert. In Bezug auf die Energieeffizienz hat es eine DC-System-Energieeffizienz von bis zu 95 %, so dass die Leistung höher ist und Energieverluste und -verschwendung reduziert werden. Die hocheffiziente Lösung für die Energienutzung senkt nicht nur die Betriebskosten des Kunden, sondern entspricht auch den grünen, kohlenstoffarmen Entwicklungstrends.Ein weiteres bemerkenswertes Produkt, das BatteroTech vorstellte, war die neue Generation der 314-Ah-Energiespeicherzelle. Mit verbesserter Leistung und Haltbarkeit hat diese Zelle eine Lebensdauer von bis zu 12.000 Zyklen oder mehr, mit einem Erstjahresabfall von 3 % oder weniger unter Standardbetriebsbedingungen. Es hat auch eine Entladungskapazitätserhaltungsrate von über 95 % bei extremen Temperaturen von -30 Grad Celsius und eine Lagerfähigkeit von über 20 Jahren.Die Solarenergiebranche erlebt ein rasantes Wachstum, und damit steigen auch die Möglichkeiten für Energiespeicherlösungen. BatteroTech hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch innovative und fortschrittliche Produkte, intelligente Lösungen und hochwertige Dienstleistungen mit neuer Energie zu versorgen."BatteroTech ist weiterhin bestrebt, die Entwicklung und das Wachstum der erneuerbaren Energien weltweit zu unterstützen. Da die Solarenergiebranche weiter expandiert, freuen wir uns, fortschrittliche Energiespeicherlösungen anbieten zu können, die diesen wichtigen Wandel hin zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft unterstützen", so Louis Su, globaler Marketingleiter von BatteroTech.Informationen zu BatteroTechBatteroTech Co. Ltd. ist ein Hersteller von Lithiumbatterien für die neue Energiebranche, der von Tsingshan Industry, einem der Fortune-500-Unternehmen, investiert wird.BatteroTech befasst sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Lithiumbatterien, Batteriemodulen, Batteriesystemen usw. und hat sich verpflichtet, erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für Hersteller von Fahrzeugen mit neuen Energien und für Investoren in die Stromerzeugung zu bieten, die das Ziel "Kohlenstoffspitzenwert und -neutralität" erreichen wollen. Das Unternehmen hat F&E-Zentren und Produktionsstätten in Shanghai und Jiashan eingerichtet.Weitere Informationen finden Sie unter https://en.batterotech.comE-Mail: btl_mkt@batterotech.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2443855/20240620192009.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2443856/20240620192012.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/batterotech-prasentiert-neueste-energiespeicherprodukte-auf-der-intersolar-europe-2024-302179092.htmlOriginal-Content von: BatteroTech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175389/5806981