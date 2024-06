Frankfurt am Main (ots) -Die Firma Wilhelm Brandenburg ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das nachfolgende Produkt zurück.- Wilhelm Brandenburg Grüne Soße mit 7 Kräutern, 500g- MHD 16.07.2024Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aufgrund eines Qualitätsmangels rein vorsorglich, da bei dem Produkt ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt wurde. Die Ware kann daher einen säuerlichen Geschmack und Geruch aufweisen. Von dem Verzehr des Produktes wird daher abgeraten.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden, die dieses Produkt mit dem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, können es auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Einkaufsstätten zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich die Firma Wilhelm Brandenburg ausdrücklich entschuldigen und steht für Verbraucheranfragen unterqualitaetsmetzgerei.w.brandenburg@rewe-group.comoder telefonisch zur Verfügung unter 069 / 420982 - 9911**Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 UhrPressekontakt:Für Presseanfragen steht die REWE-Presseabteilung unter presse@rewe-group.comzur Verfügung.Original-Content von: Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104508/5806986